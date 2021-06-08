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Spor Olympiakos Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde
Spor

Olympiakos Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde

Yunan ekibi Olympiakos'un, G.Saray'dan Sofiane Feghouli ile bonservisi Monaco'da olan Onyekuru ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 00:21:00 -
Olympiakos Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde

Yunan şampiyonu Olympiakos'un gözü Galatasaray forması giyen yıldızlarda. Yunan basını, kırmızı beyazlıların sarı kırmızılılar ile bir yıl daha kontratı bulunan Sofiane Feghouli'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastığını yazdı. Cezayirli yıldızı çok isteyen Atina ekibinin temsilcilerinin, İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Feghouli'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı kırmızılıların yıldız futbolcunun bir yıllık ücretine karşılık bonservisini verebileceği ifade edildi. Feghouli'nin Galatasaray'daki maaşını düşürmesi halinde yunan kulübüne üç yıllık imza atacağı belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak Olympiakos'un gruplara kalmak için iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği ve Feghouli'nin yanı sıra Henry Onyekuru ile de ilgilendiği bildirildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Nijeryalı yıldız için bonservisinin bulunduğu Monaco ile temasa geçen Atina temsilcisinin bu transferi bitirmek için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Olympiakos'un Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık sözleşme teklifinde bulunacağı dile getirildi.

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