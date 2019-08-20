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Olur’da 700 bin liralık semt kütüphanesi açıldı

Olur Halk Eğitimi Merkezi ek binası Olur Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:46
Olur’da 700 bin liralık semt kütüphanesi açıldı

Olur Halk Eğitimi Merkezi ek binası Olur Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı. İlçe Halk Kütüphanesi de aynı binada hizmet verecek.


Doğu Anadolu Projesi (DAP) Okuma Kültürünü Geliştirme Projesi(OKUGEP) kapsamında 2018 yılında Olur Kaymakamlığı ile Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü semt kütüphanesi proje başvurusunda bulunuldu. Projenin onayından sonra yapımına başlanılan proje hayata geçirildi, Olur ilçesi modern bir gençlik merkezine kavuştu.


Proje 2019 yılında Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı binası kullanılmayan bir okul binasının Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve DAP İdaresi Başkanlığı’nca 290 bin TL desteklenmesi sonucuOlur Semt Kütüphanesi Projesi gerçekleştirildi.


Semt kütüphanesi açılışında konuşan Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilçemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelikgerçekleştirdiğimiz ihtiyaç analizi anketlerinde bölgemizde yaşayan insanların Sosyal Kültürel ve sportif imkanlardan kısıtlı olmasından şikayetçi olduklarını tesbit etmiştik. İlçemizin il merkezine uzak olması coğrafi ve iklimsel dezavantajını da hesaba katıldığında bu eksikliği Erzurum imkanlarında kapatmak pekte mümkün gözükmüyordu. Bunları da göz önüne alarak proje ekimizle beraber Doğu Anadolu Projesi(DAP) bölge idaresi başkanlığı okuma kültürünü geliştirme kapsamında semt kütüphanesi baş burumuzu yaptık. Projemiz DAP tarafından kabul edildi. Semt kütüphanesi olarak başladığımız 290 bin liralık proje hayırsever işadamlarının destekleri ile robotik kotlama ve sistem sınıfı, cep sinema salonu, Fitnesssalonu, iç mekan çocuk oyun alanı, eğitim sınıfı ve modern bir cafe eklenerek700 bin lirayı geçen büyük bir proje oluştu” dedi.


Proje kapsamında ayrıca hayırsever destekleriyle de binanın inşaat yapımı, onarımı işleri, robotik kodlama sınıfı, sistem atölyesi ve ilçe belediyesince eğitim sınıfı yapıldı.


Açılış törenine Olur Kaymakamı Doğan Kemelek Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan siyasi parti temsilcileri Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Olur Kaymakamı Kemelek, hayırsever işadamlarınayapmış olduğu desteklerden dolaybirer plaket verdi. Tören sonundacep sinemasında protokol Olur’un tanıtım filmini izlediler.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:46
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