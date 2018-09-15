Olur ya, bir uzuv kopar kesilirse..

En vahim yaralanmalar, kopan el, ayak, parmak gibi organ kaybı yaşanan yaralanmalardır. Böyle bir durumda, hastayı, kopan uzuv ile birlikte hastaneye yetiştirmelisiniz.

Önce kopan organ veya dokuyu; temiz, ıslak gazlı beze sararak bir naylon torbaya koyun. Onu da torba buz dolu bir kapta veya buz dolu başka bir torba içine yerleştirerek hasta ile birlikte hastaneye en kısa sürede ulaştırın.