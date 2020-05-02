Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarında dikkat çeken tarih detayı

Uzun süredir kamuya açık alanda görülmediği için, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortaya çıktı.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kim Jong-un'un 20 günden sonra ilk kez bir fabrikanın açılışına katıldığını duyurdu. Açılış töreninden servis edilen fotoğrafların yeni olup olmadığı merak ediliyordu.

Fotoğraflarda dünün tarihi var

Fotoğraflar detaylı incelendiğinde Kim Jong-un arkasında duran afişte 2020.05.01 yazdığı görülüyor. Yani fotoğraflar, Kim'in gerçekten yaşadığı yönünde bir delil olarak yorumlandı.

Arkadaki afişte 2020.05.01 tarihinin yer aldığı fotoğraf

Ne olmuştu?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yayın yapan ve Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu Daily NK internet sitesi, Kim Jong Un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu duyurmuş, Kuzey Kore medyasının da 36 yaşındaki devlet lideriyle ilgili uzun süre haber yapmadığını ve kendisinin şu anda nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.

İddialara göre Kuzey Kore lideri Japonya ve Almanya'dan getirilen son teknolojiyle donatılmış Hyang San Kliniği'nde sır gibi saklanan bir kalp ameliyatı geçirdi ve günlerdir kendine gelemedi.

Kim'in, Kuzey Korenin kurucusu dedesi Kim Il-Sung'un doğum yıldönümü etkinliklerine katılmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Kim Jong Un'un ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği tartışmaları başlarken, en güçlü adayın kız kardeşi Kim Yo Jong'un olduğu belirtilmişti.