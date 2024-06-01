Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet yazarından, İHL'lerle ilgili alçakça sözler! Tüh senin suratına

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine boyundan büyük laflar etti. İmam hatip okullarına saldırıp, bilim insanlarının bu okullarda yetişemeyeceğini savunan İnce, İHL açılmasını "soytarılık" olarak nitelendirme aymazlığında bulundu. İnce, rezil ötesi yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"AKP aklı, bütün başarılı öğrencileri imam hatip okulları adlı medreselerinde toplamak için türlü desiselere başvuruyor. Böylece dindar ve kindar bilim insanı, felsefeci, yazar ve sanatçıları yaratarak tek eksilerini (!) kapatacaklar! Değil günümüzün en başarılı çocuklarını, Thales, Pisagor, Arşimet, Newton, Kopernik, Galileo, Darwin, Einstein, Stephen Hawking; Biruni, Cezeri, Harezmi, İbni Haldun, İbni Sina, Ali Kuşçu, Farabi, Cahit Arf, Hulusi Behçet, Aziz Sancar vb. gibi geçmişin ve günümüzün dâhilerini bile AKP’nin imam hatiplerine doldursanız sonunda ancak dinbaz, kötü siyasetçi ve haramzade müteahhit yetiştirebilirsiniz. Çünkü günümüzün sünnetçi Gazalileri tarafından akılları ve imgelem güçleri sünnet edilir. Akıl ile inanç, çiftleşmezler.

(...)

Cumhuriyetin en önemli iki eylemimden ilki laiklik, ikincisi Tevhidi Tedrisat Kanunu’dur. Bu yasanın din görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi medreselerin kapatılmasına karşılık imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngörüyordu. 1924 yılında “İmam Hatip Mektepleri” adı altında 29 okul açıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uygar ülkelerde yüz yıldır imam hatip benzeri okul yok. Din öğrenimi için bireyin reşit (18 yaşına girmiş) olmasını öngören devletler bu okulları kapattı ve yüksek teoloji öğrenimi için sivil lise öğrenimini zorunlu gördü.

Türkiye’de imam hatip ortaokulu var mı diye araştırma yaparken “Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu” diye bir okulla karşılaştım. Muğla Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi bile var. Bu ne soytarılık! Bu gidişle Robert imam hatip koleji bile açar bu adamlar. (...)"