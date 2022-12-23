'Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Altını olan, olmayan bunu yapsın
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, ons altın için rekor bir tahminde bulundu. Kurtoğlu, altını olanların satmamasını ve olmayanların ise özellikle fiziki altın almasını tavsiye etti.
Sürekli olarak fiziki altın alınmasını ve mevcut altınların satılmaması gerektiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'dan yeni uyarılar geldi.
Ramazan Kurtoğlu'na göre, gram altının fiyatlanmasını belirleyen ons altın yakın bir zamanda 3 bin doları görecek.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kurtoğlu, "Antalya’da benim çocukluk yıllarımda bir söz vardı. ”56 İfo kamyon gibi gıcırdıyor” diye. FED ve AB Merkez Bankası (ECB) her yeri “gacırdayan” kararlar alıyorlar. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme. Faiz-Enflasyon sarmalı çıkmazı…Fiziki altında kalın 3000$/ons ilk dönemeç" dedi.
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