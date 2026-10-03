Olumsuz hava BUDO seferlerini durdurdu: 8 iptal
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin Mudanya, Kabataş ve Armutlu arasında planlanan 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptaller, saat 08.00 ile 13.00 arasındaki seferleri kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu bağlantılı seferlerin de hava koşullarından etkilendiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), ve 13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa(Mudanya) seferleri iptal edildi.