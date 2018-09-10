THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı

Karadeniz'de görülen olumsuz hava koşulları balık fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:02
Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, bölgede devam eden olumsuz hava koşullarının denizde avcılık yapılmasına imkan tanımadığını söyledi.

Avlanan balık miktarındaki düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Aydemir, vatandaşın bir süre daha pahalı balık yemek durumunda kalabileceğini ifade etti.

Aydemir, tezgahlarda çok az miktarda balık bulunduğunu kaydederek, havaların en kısa sürede normale dönmesini ve fiyatların tekrar düşmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Tezgahta geçen hafta tanesi 5 liradan satılan palamudun fiyatının 10 liraya yükseldiğini aktaran Aydemir, "Bunun yanında istavritin kilogram fiyatı 15, mezgitin 20, barbunyanın 25 ve sarganın 20 liraya yükseldi." dedi.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise sezonun genel anlamda güzel başladığını anımsatarak, "Özellikle palamut geçen sezona göre çok iyi ancak balıkçılar denize açılamadığı için fiyatlar da otomatik olarak yükseldi. Bu haftanın yağmurlu geçmesi bekleniyor. Beklentimiz önümüzdeki hafta içinde fiyatların yeniden düşmesi yönünde." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:02
  1. Ordu
  2. Karadeniz
  3. olumsuz hava koşulları
  4. Balık fiyatları
  5. fiyatlar arttı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de Meclis’te
    1. Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de..
    2. Burs veren vakıflar 2018
    3. Kripto paralar eriyor!
    4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent..
    5. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
    6. Somali'de bombalı saldırı! Belediye..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    8. Adana polisi, 'abart egzoz'a savaş..
    9. Fransa'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda..
    10. Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya..
    12. Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif..
    13. Ali Koç'un Cocu kararı!
    14. Türkiye'de mevsimin ilk karı yağdı!..
    15. Korkunç ölüm! Tren ikiye böldü...
    16. Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2..
    17. Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı!..
    18. 800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten..
    19. ABD'deki Müslümanlar Trump'a karşı..
    20. Yıldırım: Geçmişini bilmeyenin..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek