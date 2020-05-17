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Ölümlü ve yaralanmalı feci kaza! Otomobille traktör çarpıştı

Çorum-İskilip Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:47:00 -
Ölümlü ve yaralanmalı feci kaza! Otomobille traktör çarpıştı

Çorumda bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-İskilip Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail I.'nın (62) kullandığı otomobil Danaderesi mevkiine geldiğinde karşı şeritten gelen ve bir anda köy yoluna döndüğü iddia edilen H.C.'nin (61) kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan İsmail I. ile eşi Emine I. (64) yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Emine I. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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