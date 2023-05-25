Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları istatistiği yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2022 verilerini yayınları. Buna göre ülke genelindeki karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandı

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı.

Toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı.