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Gündem Ölümlü kaza oranı geçen yıla göre yüzde 12,9 azaldı
Gündem

Ölümlü kaza oranı geçen yıla göre yüzde 12,9 azaldı

Bu yılın 10 aylık döneminde 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kazalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9, hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 7,6 azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:18:00 -
Ölümlü kaza oranı geçen yıla göre yüzde 12,9 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı.

"Kazalardaki ölüm oranı 100 binde 6"

Soylu paylaşımında, "Trafikte sıfır can kaybı hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021-2022 yıllarının ilk 10 ayları karşılaştırmasında 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı 100 binde 6." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında yer alan grafiğe göre, 2021'in 10 aylık döneminde 100 bin araca düşen kaza oranı yüzde 6,8'ken, 2022'de oran yüzde 6 oldu.

Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin oranı 2021'de yüzde 15,5 oldu, oran 2022'nin 10 aylık döneminde yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.

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