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Ekonomi Olumlu hava hakim! Bu eğilim sürecek mi? Altın fiyatları için kritik iddialar
Ekonomi

Olumlu hava hakim! Bu eğilim sürecek mi? Altın fiyatları için kritik iddialar

Analistlerce kritik bir seviye olarak isimlendirilen 1800 dolar kırıldığından beri altında olumlu bir hava hakim. Peki bu eğilim sürecek mi? İşte Piyasa uzmanı Rajan Dhall'ın altın fiyatları ile ilgili iddiaları...

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:50:00 -
Olumlu hava hakim! Bu eğilim sürecek mi? Altın fiyatları için kritik iddialar

Analistlerce kritik bir seviye olarak isimlendirilen 1800 dolar kırıldığından bu yana altın fiyatlarında olumlu bir hava hakim.

"1878,9 dolar/ONS bölgesine gidebilir"

Altın analisti ve piyasa uzmanı Rajan Dhall, altın fiyatları hakkında iddialarını paylaştı. Dhall, yapışkan bir bölge olan 1840 dolar/ONS seviyesine dikkatleri çekti ve "Ocak 2021 ile Şubat ortası arasındaki alan çoğu sözleşmenin 1840 dolar/ONS civarında işlem gördüğünü gösterdiğinden, bölge geçmişte çok yapışkandı. Yükseliş, geçen hafta NFP raporundaki devasa ıskalamanın ardından geldi. Orta vadede bakıldığında, fiyat şimdi 1878,9 dolar/ONS seviyesinden bir sonraki direnç bölgesine gidebilir. Bu, Ocak ortasından Şubat ayına kadar konsolidasyonun en yüksek seviyesiydi ve bölgede fiyat reddedildikten sonra, altın 1.673,3 dolar/ONS ile yılın en düşük seviyesine doğru hareket etti." dedi.

"Düşüş durumunda 1800 dolar/ONS bölgesi bir sonraki durak olabilir"

Kriptokoin'in haberine göre; Dhall, fiyatlar her ne kadar da artış eğiliminde olsa da altın için düşüş senaryosunu da göz önünde bulundurdu ve "Destek bölgeleri açısından fiyat düşerse, boğa kama deseni yapısı bir miktar destek sağlayabilir ve bunun altında bir önceki psikolojik seviye olan 1.800 dolar/ONS bölgesi bir sonraki durak olabilir." dedi.

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