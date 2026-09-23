Ölümle dans ettiler! 5 katlı binanın çatısında birbirlerine böyle girdiler

Gaziantep’te beş katlı bir binanın çatısında çıkan kavga yürekleri ağza getirdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beş katlı bir binanın çatısında bulunan 3 kişiden 2'si arasında bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık ve tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki şahsın, beş katlı binanın çatısında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga sırasında çatıda birbirleriyle itişme ve birkaç kez düşme tehlikesi yaşama anları ise yürekleri ağza getirdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar bu kadar da olmaz dedirtti.