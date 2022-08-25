Ölümle burun buruna! Sele kapılan genç son anda böyle kurtarıldı
Kütahya’da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sele kapılan 22 yaşındaki genç son anda kurtarıldı.
Kütahya’da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi.
22 yaşındaki genç sele kapıldı
Köylüler evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdiler. Bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda işte böyle kurtarıldı.