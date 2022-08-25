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Yerel Ölümle burun buruna! Sele kapılan genç son anda böyle kurtarıldı
Yerel

Ölümle burun buruna! Sele kapılan genç son anda böyle kurtarıldı

Kütahya’da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sele kapılan 22 yaşındaki genç son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 14:46:00 -
Ölümle burun buruna! Sele kapılan genç son anda böyle kurtarıldı

Kütahya’da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi.

22 yaşındaki genç sele kapıldı

 

Köylüler evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdiler. Bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda işte böyle kurtarıldı.

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