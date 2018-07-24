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Ölümden dönmüştü! Can Gürzap'tan yeni haber geldi

Motosiklet çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun yarın yoğun bakım ünitesinden çıkarılıp servise alınacağı bildirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 12:24
Ölümden dönmüştü! Can Gürzap'tan yeni haber geldi

Sapanca’da önceki gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap’ın tedavisi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde sürüyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Beyninde, ’subdural hematom’(beyin kanaması) tespit edilen Gürzap’ın kanamasının ufak çapta olduğu belirtildi. Can Gürzap’a iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı öğrenildi. Beyin zarı ve beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu öğrenilen Gürzap’ın bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda doktorlar ve ünite görevlileriyle sohbet ettiği belirtildi. Can Gürzap’ın yarın yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:24
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