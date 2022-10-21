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Medya Ölümden dönen Killa Hakan'dan haber var!
Medya

Ölümden dönen Killa Hakan'dan haber var!

Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ve 4 ay hastanede yoğun bakımda kalan Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş'tan yeni paylaşım geldi. Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan gurbetçi rapçi Killa Hakan, yaşadıklarını "Öbür dünyaya gidip geri döndüm" sözleriyle anlattı. Hakan, "Yaşıyorum, mücadele veriyorum. Allah büyüktür. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:23:00 -
Ölümden dönen Killa Hakan'dan haber var!

Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ve 4 ay hastanede yoğun bakımda kalan Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş'tan yeni paylaşım geldi. Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan gurbetçi rapçi Killa Hakan, yaşadıklarını "Öbür dünyaya gidip geri döndüm" sözleriyle anlattı.
Covid-19'a yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan lakaplı rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Durmuş, bir ay komada kalmıştı. 2 ay önce hastaneden taburcu olan Killa Hakan, sosyal medya hesabından aylar sonra ilk paylaşımını yapmıştı.

Killa Hakan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: ''Selamlar arkadaşlar baya oldu bişey paylaşmadım cok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allah'a şükür... Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık, gerisi yalan mücadeleye devam...''

4 ay hastanede yatan ve 2 ay önce de taburcu olup evine geri dönen Killa Hakan bu kez hayranlarına paylaştığı bir video ile seslendi. Son sağlık durumu hakkında kendisini seven takipçilerini bilgilendiren Killa Hakan, yaşadığı zorlu süreç hakkında ''öbür dünyaya gidip geri döndüm'' ifadelerini kullandı.

İşte Killa Hakan'ın açıklaması:
''Selam arkadaşlar, kardeşler, güzel insanlar... Çoktan beri paylaşım yapamadım. Biliyorsunuz öbür dünyaya gidip geri döndüm. Gerçekten çok ciddiydi durum. Hatta doktorlar demiş ''Gelsin herkes vedalaşsın'' diye. O kadar durum ciddiymiş.

Baya olaylar oldu. Allah'a şükür yaşıyorum ama daha fit değilim, daha biraz zaman lazım. Bilmiyorum ne olacak ama bunları söylemek istedim. Şu anda iyiyim, her şey yolunda diyebilirim.

Bakalım zaman ne getirecek, ne olacak. Elimden geldiği kadar kendime bakmaya çalışıyorum, hayat devam ediyor. Ama çok darbe aldım inanın. Altından çıkmam lazım bir türlü. Doktorlar ben uyanınca alkışlamış. Sonradan öğrendim alkışlamalarının sebebi 'Nasıl çıktın o odadan, nasıl kurtuldun?' diye... Komadan uyanmışım, hiçbir şeyden haberim yok, beni nasıl kurtuldun diye alkışlıyorlar. Daha kurtulduk diye bir şey yok. Yaşıyorum, mücadele veriyorum. Allah büyüktür. Hepinizi çok seviyorum. Bütün yeni bilgileri size aktaracağım. Selamlar, sevgiler.''

 

 

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