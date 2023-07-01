Ölümcül akciğer kanseri için 10 yıl sigara içmek yeterli!

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zaurbek Isanov, 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içmenin obstrüktif akciğer hastalığına neden olmak için yeterli olduğunu açıkladı.

Isanov, kronik obstrüktif akciğer hastalığı durumunda hava yollarının tıkandığını (daraldığını), bunun da akciğerlere ulaşan oksijen miktarında azalmaya yol açtığını, bunun da nefes darlığına neden olduğunu ve tedavi edilmediğinde ölüme yol açabileceğini belirtti.

Şarkul’ Avsat’ın Russia Today’den aktardığı haberde Isanov şu ifadeleri kullandı: “Doktorların sigara içme yoğunluğunu (yıllık sigara paketi sayısı) belirleyebilmesinin bir yolu var; örneğin, bir kişi yıl boyunca günde 20 sigara içiyorsa, yılda bir paket olarak kabul ediliyor. Eğer sigara içimi 10 yıl sürerse, yılda 10 kutu olarak kabul ediliyor. Beş yıl boyunca 40 sigara içerse, bu da yılda 10 paket olarak kabul edilir, çünkü sigara içme yoğunluğu iki katına çıkar. Örneğin obstrüktif akciğer hastalığına yol açan şey, yılda 10 paket sigara içmektir.”