Ölüm kol geziyor



Sadece İstanbul’da yılda 18.000.000 adet pil tüketiliyor ve bu miktar giderek artıyor. Her evde birkaç tane uzaktan kumanda var ve bunlar pille çalışıyor, ayrıca kameralarda, fotoğraf makinelerinde, işitme cihazlarında, oyuncaklarda, kablosuz telefonlarda, saatlerde, hesap makinelerinde..

Saatler ve hesap makinelerinde çokça kullanılan düğme piller özellikle çocuklar için tehlikeliler. Çünkü bu küçük ve parlak cisim çocukların ilgisini çeker ve kolayca yutulabilirler.

Pediatrics (Çocuk Gelişimi) dergisinde yayınlanan makalede son 20 yılda lityum pil yutan 65 bin çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Çocukların yuttuğu pillerin birçoğu ise saat pilleri.

Lityum pillerin boğaza 2 saatten fazla temas ederse oradaki yumuşak dokuyu zedeleyerek orada bir delik açabiliyor.

Bu pillerin ağza alınması ve nefes borusunu tıkaması halinde boğulmalar meydana gelebilir, ayrıca yutulması da son derece tehlikeli zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Onun için ortalıkta bu tip pilleri bulundurmamalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeliyiz.

LİTYUM PATLAYICIDIR

Alkali piller yanlış kullanıldığı veya hasar gördüğü zaman pil içindeki alkali madde sızar ve ellere veya göze temas ettiğinde yanmasına sebep olur.

Çinko karbon pillerde sızıntı sıkça görülür. Çinko karbon pil kullanılan cihazlar 30 günden fazla çalıştırılmıyorsa pili cihazda tutmamak gerekir.

Lityum piller hava ile temas ettiği zaman bozulur. Lityum çok aktif bir metaldir. Patlayıcıdır.

CİVA, KADMİYUM, KURŞUN ÜÇ TEHLİKELİ AĞIR METAL

Piller çöpe atıldığı zaman içindeki civa aktif hale gelir.



Civa doğada bozulmaz. Halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksittir. Bu maddenin eser miktarda suda bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur.

Piller çöpe atıldığı zaman kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçerek suya karışır. Kadmiyum akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku tahribine, böbrek üstü bezlerin tahribine sebep olur. Kadmiyumdan etkilenen insanın kemikleri yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Ayakta durmak hatta öksürmek bile kemiklerin kırılmasına hatta iskelet ufalanarak neticede hastayı öldürür.

Pilde kurşun vardır. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe edilerek kana karışır. Kurşun; işitme bozukluğuna, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye, kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa, kansere ve ölüme yol açar.

NE YAPMALIYIZ?

Tahrip olmuş, bozulmuş şarj edilebilir piller tekrar şarj edilmemelidir.

Pil hücresindeki bileşiklerle çıplak elle direk temas edilmemelidir.

Piller ateşe atılmamalıdır. Pilin metalik bileşikleri yanmaz ve yanan elektroliz dağılabilir, patlayabilir veya toksik duman çıkarabilir.

Piller çantada açıkta taşınmamalıdır. Bozuk para, anahtarlar veya diğer metalik maddeler pille temas ederek kısa devre meydana getirebilir. Bu da aşırı ısınmaya, akıntıya veya patlamaya yol açar.

Pilleri soğuk ve karanlık yerlerde saklanmalıdır. Bu durum pilin ömrünü uzatır.

Piller yüksek sıcaklıkta kullanılmamalıdır. Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

DİLLE KONTROL ETMEYİN

Pil satın alırken kapasitesine (mAh) mutlaka bakılmalıdır. Kapasitesi düşük olan pillerin daha pahalıya mal olduğu unutulmamalıdır. Alkali ve Lityum pillerin kapasiteleri yüksektir.

Akmış piller çok tehlikelidir. Akmış pillere eldivensiz dokunulmamalıdır ve dokunulduysa mutlaka eller yıkanmalıdır.

Atık piller toprağa gömülmemelidir. Denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır.

Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmeli PTT merkezlerindeki toplama kutularına bırakılmalıdır.