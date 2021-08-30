Ölüm istatistikleri neden açıklanmıyor? Pandemi ölümlerini gözler önüne serecek

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında açıklanması gereken 2020 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni verilerini hâlâ paylaşmazken, pandemi ile ilgili kafalarda soru işaretleri de artarak devam ediyor.

2020 verileri büyük önem taşıyor: Pandemi ölümlerini gözler önüne serecek

Bilim adamları, istatistikçiler ve epidemiyologlar, 2020'ye ait ölüm verilerinin 2019 yılıyla kıyaslanması amacıyla kritik öneme sahip olduğu vurguluyor.

Vatandaşların da merakla beklediği 2020 yılının ölüm istatistikleri, pandemide yaşanan ölümleri gözler önüne serecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Bilim insanları, pandemi nedeniyle tüm dünyada ölümlerin ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini ve Türkiye'de de bu ek ölümlerin anlaşılması için TÜİK'in verilerinin görülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Gripten ölümlere açıklık getirecek

Ayrıca bu veriler, grip gibi viral hastalıkların da "Kovid-19 olarak kayda geçirildiği" iddiasına da açıklık getirecek.

Erteleme kararı almıştı

Haziran ayında ölüm istatistiklerinin açıklanması beklenen TÜİK, erteleme kararı almıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, erteleme kararının "idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle" alındığı belirtildi