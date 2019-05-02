Ölüm hapishanesinden idam kararı çıktı!

Yerel aktivist kaynaklar Esed rejiminin Sednaya'da 95 mahkumu idam ettiğini açıkladı.

The Tahrir Institute'un hukuk direktörü Mai el Sadani'nin yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Esed rejimi ülkenin kötü şöhretiyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde 95 mahkumu idam etti.

Sadani, idam edilenlerin 81'inin Suriyeli olduğunu, bunlardan üçünün Hristiyan, birinin Dürzi, 16'sının ise Filistin asıllı olduğunu belirtti. Geri kalan 14 kişi ise Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerin vatandaşları.

İdam edilen kişilerin 2011-2013 yılları arasında terör suçlarına karıştıkları gerekçesiyle hapse atıldığı, 1100 kişinin daha idam edilmeyi beklediği ifade ediliyor.

Suriye'de kötü şöhreti tüm dünyaya yayılmış hapishanelerin belki de birincisi Sednaya. Başkent Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki hapishane insan hakları ihlalleri ve işkenceler ile anılıyor.

Kaynak: Mepa News