13 yaşındaki çocuğa yapılan 'pes' dedirtti! Gün yüzü göstermeyin bunlara
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Adıyaman'da gaspçılara direnen 13 yaşındaki Muhammed S., bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde sokakta yürüyen 13 yaşındaki Muhammed S.'nin yanına gelen 2 şahıs, Muhammed S.'yi gasp ederek parasını almak istedi.
Her iki şahsa direnen Muhammed S., burada bıçaklandı.
Karın bölgesinden bıçaklanan Muhammed S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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