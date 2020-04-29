Ölüm aylık bağlanması için nereye başvurulur?

Ölüm aylığı kime nasıl bağlanır? En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya, 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Peki ölüm aylık bağlanması için nereye ve hangi belgeler ile başvurulacaktır?