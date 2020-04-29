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Ekonomi

Ölüm aylık bağlanması için nereye başvurulur?

Ölüm aylığı kime nasıl bağlanır? En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya, 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Peki ölüm aylık bağlanması için nereye ve hangi belgeler ile başvurulacaktır?

2020-04-29 16:26:00 - 2020-04-29 16:27:18
Ölüm aylık bağlanması için nereye başvurulur?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile bulundukları yerdeki Kurumun İl Sosyal Güvenlik veya Merkez Müdürlüklerine başvurması şarttır.

Örneği kurumca hazırlan tahsis talep dilekçesi ve ekleri kurumun yukarıda belirtilen ünitelerine verilebileceği gibi posta yolu ile de gönderilebilir. Ancak dilekçenin kurum kayıtlarına girip girmediğini kontrol edebilmek için taahhütlü olarak gönderilmesi uygu olacaktır.

Tahsis talep dilekçesine;

9 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, 

yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

9 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet belgelik fotoğraf,

9 Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,

9 Ana ve babaların hak sahipliği konusunda Kurumca çıkarılan tebliğde belirtilen belgeler eklenecektir. 

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