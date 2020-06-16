Ölüm aylığında prim şartı var mı?

¥ Soru: Benim amcam 2005 yılında rahmetli olmuştu. Kısa bir süre sigortalı çalışması olmuş. Yengeme maaş bağlatmak mümkün olabilir mi? Cemil S.

¥ Cevap: SSK sigortalılığı bulunan ve ölüm tarihi 1 Ekim 2008 öncesi olanların dul eşine, çocuklarına ve anne-babalarına ölüm aylığı bağlanabilmesi 5 yıllık sigortalılık süresinin bulunması ve askerlik borçlanması dahil en az 900 gün prim ödemesinin bulunması gerekiyor. Yani ilk defa sigortalı olunan tarih ile ölüm tarihi arasındaki süre beş yıl ve üzeri olmalı. Ayrıca ödenmiş prim günü ya 900 gün ve üzeri olmalı ya da askerlik borçlanmasıyla primi 900 güne çıkarılabilmeli. Şayet amcanızın primi 900 gün veya 900 gün olmasa bile askerlik borçlanarak 900 güne çıkarılabiliyor ise beş yıl sigortalılık süresinin de bulunması şartıyla yengenize ölüm aylığı bağlanabilecektir. 2005 yılında ölüm aylığı için 1800 gün prim şartı vardı. Bu şartı sağlamayanlar, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün şartını sağlayınca da ölüm aylığı alabilirdi. Sonradan bu ortalama 180 gün prim şartı 2006 yılında 900 gün prime indirildi. Bunu bilmediği için yengeniz bunca yıl maaştan mahrum kalmış olabilir. Tavsiyem SGK’ya başvurup konu hakkında bilgi almanızdır.