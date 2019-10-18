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Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hangi şartları kesilir?

Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hangi şartları kesilir?Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki sebepten dolayı kesilir. Ölüm aylığı vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler, diğeri iseölüm aylığı alırken evlenmeleri. Peki Ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır?

18 Ekim 2019 Cuma 17:13
Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hangi şartları kesilir?

Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hangi şartları kesilir?Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki sebepten dolayı kesilir. Ölüm aylığı vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler, diğeri ise  ölüm aylığı alırken evlenmeleri. Peki Ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm aylığı kimlere verilir?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasınabağlanır.

Ölüm aylığı alma şartları nelerdir?

Ölüm aylığına ilişin Sabah yazarı Faruk Erdem bir vatandaşın sorusuna şöyle cevaplandırdı: Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı almaktadır. Annemin işe girerek sigortalı olarak çalışması durumunda ya da kendi çalışmasından  dolayı emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir mi? Şebnem Kuru

Cevap: Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir.

Birincisi; ölüm aylığı alırken evlenmeleri,

ikincisi ise; vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa, yani aylıkta tekse maaşın yüzde 75'i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50'ye düşecektir. Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine yüzde 50'dir ve işe girmesinde herhangi bir düşüm yaşamayacaktır.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:13
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