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Ölü yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

İZMİR (İHA) – İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili’nde, kıyıya vurmuş Chelonia Mydas türü ölü bir yeşil bir deniz kaplumbağası bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:26
Ölü yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

İZMİR (İHA) – İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili’nde, kıyıya vurmuş Chelonia Mydas türü ölü bir yeşil bir deniz kaplumbağası bulundu.


Pamucak Sahili sakinlerinden Recep Fırat, sahilde hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası görünce durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (Ekodosd) gönüllülerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaplumbağanın Chelonia Mydas türü yeşil bir deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde kaplumbağanın karapaksının parçalandığı, muhtemelen bir deniz taşıtı kazası sonunda öldüğü belirlendi. Ölen deniz kaplumbağasından alınan doku örnekleri, DNA çalışmalarının yapılması için ADÜ Biyoloji Bölümüne, kaplumbağanın ölüsü ise mikroplastik araştırması için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderildi.



Beslenmek için geliyorlar


Özellikle turizm mevsiminin başladığı bugünlerde jet ski, sürat tekneleri gibi deniz taşıtlarını kullananların dikkatli olması gerektiğine işaret eden Ekodosd Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, “Denizlerimizin bu nadir canlıları nefes almak için su yüzeyine çıkmak zorundadır. Denizlerin sadece insanlar için değil, aynı zamanda bu tür canlıların yaşam alanı olduğu unutulmamalıdır. Denizde bu tür araçları kullanan kişilerin dikkatli olmaları, bu canlıların çarpılmalarını önleyecektir. Otçul olan yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanları Akdeniz kıyıları olmasına rağmen, deniz çayırları açısından zengin alanlara sahip Kuşadası Körfezine beslenmek için geldiğinden kıyılarımızda sık sık görülmektedir. Yuvalama yapan Caretta carettaların, yaralı deniz kaplumbağalarının koruma, izleme ve tedavi çalışmaları konusunda diğer kurumlarla işbirliği yapmaktayız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:26
  1. doğa

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