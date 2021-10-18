Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yaygara kopartılarak İBB Başkanı seçtirilen, hatta bununla da yetinilmeyip Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile konuşulan Ekrem İmamoğlu’ndan ümidini kesti.

Altaylı yazısında “Günü geldiğinde kim İmamoğlu’na “Birader adayımız sen değilsin” diyebilecek çok merak ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İşte o yazı;

“Muhalefetin en büyük zorluğu ise her seferinde farklı bir hata yapmayı becermesi. Bu kez muhalefeti bekleyen en önemli sorun “adaylık”. Muhalefetin adayı kim olacak?

Muhalefetin adayının kazanma şansı arttıkça aday belirlemek de zorlaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun pek de gerçekçi bulunmayan bir “Aday benim” açıklaması var elimizde. Bu zaten AK Parti’nin en istediği şey.

Bir de Meral Akşener’in “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayıyım” sözleri. Bu da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kadar inandırıcı. Ve tabii bir de Ekrem İmamoğlu olayı.” diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu’nun sürekli yurt gezilerine çıktığını, gittiği illerde vali ve belediye başkanlarının kendisiyle görüşmemesinden yakındığına işaret eden Altaylı, “Bu yolla başarılı olup devletin zirvesine çıkmış bir başka Karadenizli’nin yolundan gidiyor. Günü geldiğinde kim İmamoğlu’na “Birader adayımız sen değilsin” diyebilecek çok merak ediyorum.

Tabii bir de Mansur Yavaş var. “Cumhurbaşkanlığı falan düşünmüyorum” dedikçe anketlerde herkesin önünde çıkan ama hem partisinin çok da düşünmediği hem de İstanbul burjuvazisinin ve kendisini beyaz zanneden Türklerin burun kıvırıp “Yok canım Cumhurbaşkanı olacak özellikleri yok” dediği Mansur Yavaş.

Son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin işi çok kolaydı. Nasılsa kazanılamayacağı bilindiği için en az Erdoğan kadar muhafazakar olan Ekmek için Ekmeleddin de aday yapılabiliyordu, parti içinde tasfiye edilmek istenen muhalefet de. Şimdi ise iş zor. Gençlerin siyasi beklentilerini dizginlemek de, onları ihtiras tramvayından indirmek de kolay olmayacak.”