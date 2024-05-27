  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ölü ve yaralılar var! Filipinler'i Aghon Tayfunu vurdu
Dünya

Ölü ve yaralılar var! Filipinler'i Aghon Tayfunu vurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 14:04:00 - 2024-05-27 14:22:32

Filipinler'de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle biri bebek en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Filipinler'de hafta sonu boyunca etki gösteren Aghon Tayfunu, şiddetli rüzgarlar ve yağışlara yol açtı. Yerel yetkililer Quezon şehrindeki bir kulübenin şiddetli dalgaların vurması sonucu yıkılmasının ardından denize düşen 7 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıklarken, Lucena ve San Antonio şehirlerinde ise 2 kişinin yaşadıkları kulübelerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise Bicol bölgesinde yaşayan 7 kişinin tayfun nedeniyle yaralandığını, ülke genelindeki 19 bin 373 kişinin tayfundan etkilendiğini duyurdu. İki bin 162'si geçici barınaklara olmak üzere 5 bin 343 kişinin evlerinden tahliye edildiği kaydedilirken, bugün birçok okulda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Etkisini azaltacak

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi de (PAGASA) Aghon Tayfunu'nun önümüzdeki 2 gün içinde Filipin Denizi üzerinde hareket edeceğini ve 29 Mayıs'a dek kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

Filipinler'de katliam gibi kaza
Filipinler'de katliam gibi kaza

Dünya

Filipinler'de katliam gibi kaza


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve
ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve

Gündem

ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve

Filipinler'den Çin'e yalanlama
Filipinler'den Çin'e yalanlama

Dünya

Filipinler'den Çin'e yalanlama

ABD ve Filipinler'den ortak askeri tatbikat hamlesi....
ABD ve Filipinler'den ortak askeri tatbikat hamlesi....

Dünya

ABD ve Filipinler'den ortak askeri tatbikat hamlesi....

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23