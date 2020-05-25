Ölü sayısı artıyor, Trump golf oynuyor

Münübe Yılmaz

Korona virüsün yeni merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı hızla artarken, ABD başkanı Trump golf oynuyor. Golf oynadığı görüntülerin videosunu paylaşan Trump, salgından sonra ilk kez golf oynamaya çıktı. Trump’ın golf oynamasını gösteren görüntüleri eleştiren Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın golf oynamaya gitmesi ile ilgili ''Yaklaşık 100 bin Amerikalı oldu. Ölü sayısı hala yükseliyor. Başkan golf oynuyor'' ifadelerini kullandı. Trump'ın gölg görüntülerine karşı bir video yayınlayan biden, videoda golf oynayan Trump yanında hastaların taşınması ve doktorların çalışmalarını gösterildi. Daha önce de korona ile mücadelesini eleştiren Trump'ın golf oynamaya gitmesini ülkenin ne kadar fazla normale dönmesini istediğini gösteren bir gelişme olarak yorumlayanlar da oldu. Amerika’da vaka sayısı 1 milyon 700 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bine yaklaşmış durumda.