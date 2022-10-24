Ölü bedene 11 bıçak darbesi 'canavarca' sayılmadı!

Denizli’de kız arkadaşı Şebnem Şirin’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Furkan Zıbıncı’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine müebbet hapse mahkum eden mahkeme, gerekçeli kararı açıkladı. Cep telefonundaki nota rağmen katilin cinayeti tasarlanmadığına kanaat getiren mahkeme, genç kızın boğazına aldığı ilk bıçak darbesi ile ölmesinden dolayı, sonraki 11 bıçak darbesini de 'canavarca' saymadı.

Denizli'de Şebnem Şirin'i (25) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı (25) hakkında verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Zıbıncı'nın olay gününde önce Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediğine dikkat çekilirken, ölü muayene ve otopsi tutanağa göre, Şirin'in vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle sanık hakkında 'canavarca his veya eziyet çektirme' maddesinden artırım yoluna gidilmediğine karar verildiği gerekçede yer aldı.

ARABASINA BİNİP KAÇTI

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilip, vücudunun 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bağrışmaları duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, salonda kanlar içinde yatarken buldukları Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olay sonrası otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı gözaltına aldı. Tutuklanan Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CEP TELEFONUNDAKİ NOT

İddinamede, Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiğim kız Şebnem, şu an yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var; ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen; beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu yer aldı. İddianamede katil zanlısının, "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Kolundan tuttum, arbedede yere düştük. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaçtım" şeklindeki ifadesine de yer verildi. Dava, 30 Eylül'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verirken, takdir indirimi de uygulamadı.

"YARALAR DİRENME ESNASINDA MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR!"

Mahkemenin gerekçeli kararında, Zıbıncı'nın olay gününde öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediğine dikkat çekildi. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın suça konu olaydan saatler öncesinde yaşandığı vurgulandı. Kararda 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' yönünde de değerlendirme yapıldı. Genç kızın vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. Diğer kesici alet yaralarının tek başına öldürücü nitelikte olmadığı, bu yaralanmaların maktulün sanığa direnmesi esnasında meydana gelmiş olabileceği vurgulandı. Kararda ayrıca tanıkların ifadelerinde, Zıbıncı'nın olay günü 03.00 sıralarında yaşanan tartışmada Şirin'den özür dileyerek, 'Bir daha yapmayacağım' dediğini, 06.00 sıralarında ise bir kadın çığlığı duyduklarına dikkat çekilerek, bu kapsamda cinayetin eziyet çektirilerek gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceğine yer verildi.

SEBAHATTİN ALP- yeni asır