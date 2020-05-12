  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Oltu Organize Sanayide çalışmalara başladılar

Oltu Organize Sanayi bölgesinde iş makinaları ve kamyonlarla hafriyat alım hafriyat çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:30:03 -
Oltu Organize Sanayide çalışmalara başladılar

Oltu Organize Sanayi bölgesinde iş makinaları ve kamyonlarla hafriyat alım hafriyat çalışmalarına başladı.


Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Oltu Belediyesine ait araç ve ekipmanları ile hafriyat çalışmalarına başlandı.


Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Organize sanayi de hafriyat alımı işine başmış durumdayız. Hafriyat kaldırma işi yaklaşık bir ay kadar sürecektir. Hafriyatı temizledikten sonra ilgili yatırımcı kuruluşları davet ederek yer tespiti yapacağız. Oltu Belediyesi Olarak yatırımcılara elimizden geldiğince işlerini kolaylaştırmak için gece gündüz çalışacağız hafriyat alımından sonra Su Elektrik ve alt yapı işlerini yaparak yatırımcıya hazır hale getireceğiz’’ dedi.


Oltu’da Organize sanayinin yapılmasının ardından bölgenin önemli ölçüde iş istihdamını sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı