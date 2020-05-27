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Aktüel

Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte esnafla bayramın sonrası bayramlaştılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:29:00 -
Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte esnafla bayramın sonrası bayramlaştılar.


Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağından dolayı bayramlaşma yapılmazken sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte Oltulu Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek maske dağıttı.


Esnaflarla ayak üstü sohbet eden Taşçı, esnafların talep ve şikayetlerini dinledi.

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