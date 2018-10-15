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Oltayla denizden çıkardı, görenler şoke oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde balık avlayan bir vatandaş oltayla 1,5 metre boyunda yılan balığı yakaladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
Oltayla denizden çıkardı, görenler şoke oldu

Çanakkale Ayvacık'a bağlı Behramkale köyünde, Kadırga koyunda denize olta atan Ali Tunca'nın oltasına 1,5 metre boyunda ve 5 kilo ağırlığında bir yılan balığı takıldı.

Yılan balığını görünce şaşıran Ali Tunca, “Ben 10 yıldır hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Hayatımda ilk defa bu büyüklükte bir yılan balığı yakaladım. Oltama balık takılınca büyük olduğunu anladım. Bu balığı kıyıya çekmek için yarım saat uğraştım. Bu tür balıklar bu bölgede bol, ama bu büyüklükte daha önce çıktığını duymadım. Balığın boyu 1,5 metre. Kilosu da 5 kilo civarında” dedi

Yakaladığı balığı yemeyi düşündüğünü ifade eden Tunca, “Bu balığı yemeyi düşünüyorum. Bu balık lezzetlidir. Biraz büyük olduğu için arkadaşlarımla ya da konu komşuyla yiyeceğiz” dedi.,

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. balık avı
  4. yılan balığı

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