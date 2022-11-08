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Medya Olmaz olsun böyle dizi! Allah sizi kahretsin...
Medya

Olmaz olsun böyle dizi! Allah sizi kahretsin...

Son dönemde gerçek hayattan esinlendiği iddia edilen televizyon ekranlarında baş gösteren Yalı Çapkını adlı dizide skandalların ardı arkası kesilmiyor. Dizide eniştenin; eşinin kız kardeşiyle olan yakınlaşması büyük tepki çekerken, bu durumun normalleştirilmesi pes artık dedirtti!

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:29:00 - 2022-11-08 19:31:23
Olmaz olsun böyle dizi! Allah sizi kahretsin...

Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını'ndaki yalı kadar anlatılan hikâyenin gerçekte kimin hikâyesi olduğu da merak ediliyor. Son olarak bu konular ve dizide kız kardeşinin eşiyle yakınlaşma sahnesi Söylemezsem Olmaz masasında konuşuldu. Seren Serengil, Gülseren Budayıcıoğlu'na sitem ederek "Her şeyi sıradanlaştıracaksınız. Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?" dedi.

Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını Seyran'ın kardeşi Suna, eniştesi Ferit ile yakınlaşınca diziye tepkiler yağdı. Sabancılar'ın yalısında çekildiği iddia edilen diziye bir tepki de Seren Serengil'den geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesini anlatan Yalı Çapkını'ndaki sahneleri duyan Seren Serengil sitem ederek "Gülseren Hanım bunlar hep gerçek. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki her şey sıradanlaşacak. Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?" dedi.

Konakta yaşananları duyan Serengil "Ne biçim konakmış bu ya? Emre Altuğ yengesiyle birlikte sürekli. Herkes izleye izleye normal karşılıyor. Bana göre kötü örnek, gerçek hikâyeden uyarlanmıştır yazılması da kötü örnek" diyerek kızdı.

YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALİ KİMİN?

Bircan Bali de açıklamasında Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancı ailesinin olduğunu söyledi.

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