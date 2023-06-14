Olmayan oylarıyla 3 vekil kapan Demokrat Parti'den yerel seçim çıkışı!

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Enginyurt, olmayan oylarıyla 3 vekil kapan Demokrat Parti'nin yerel seçime kendi logosu ve adaylarıyla gireceğini söyledi.

"Yerel seçimler, her parti için kendisini gösterme fırsatı veren bir seçimdir." diyerek sıfıra yakın oylarıyla adeta alay eden Enginyurt, şöyle devam etti:

Bu seçimlerde bazı yerler hariç, her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Ama iktidarın da hırsını biliyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda 'İttifakın devamında hayır vardır' diyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz.