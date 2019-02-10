'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
Daha önce çocuğunun ismini Rafael koymasıyla gündeme gelen Pelin Batu ayağa kalktı. 'Olmasaydın adımız Yorgo olurdu' diyen Batu, doğum sırasında kalça kemiği kırıldığı için yürüyemiyordu.10 Şubat 2019 Pazar 19:43
Daha önce Atatürk'ün ruhunu çağırdığını iddia ederek gündeme gelen "Olmasaydı olmadık"çı Pelin Batu, eşi Macit Bitargil ve oğlu Rafael ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
7 ay önce doğum yapan ve doğum sırasında kalça kemiği kırılan Batu'nun, koltuk değnekleriyle yürürken zorlanmadığı görüldü.
"Müsebbibi oğlum Rafael"
Genel durumuyla ilgili konuşan Batu, "Şu miniği doğurdum ve doğum sırasında kalça kemiğim çıktı. Müsebbibi oğlum Rafael yani, onun yüzünden sakatlık geçirdim. Ama zamanla geçiyor. İlk günler daha zordu, şimdi yürüyebiliyorum." dedi.
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