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Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15 bin euroya satıldı

Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:02
Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15 bin euroya satıldı

Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.


Rusya’da geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nın etkileri turnuvanın tamamlanmasından bir yıl sonra da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fransa ile Peru arasında oynanan FIFA Dünya Kupası C Grubu müsabakasında Fransız yıldız Olivier Giroud, maçın ardından kirlenen futbol şortunu çıkararak yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan tribünlere fırlattı. Olivier Giroud’un şortunu Ekaterinburg’ta yaşayan ve maçı izleyen Anastasya isimli bir kadın aldı. Bir yıldır şortu elinde tutan genç kadın geçtiğimiz günlerde bir ilan sayfasından Giroud’nun şortunu satışa çıkardı. 1 milyon Rus Rublesi (15 bin avro) üzerinden satışa çıkarılan şort kısa bir süre sonra internetten alıcı buldu.


Yine Fransa’dan Olivier Giroud’nun bir hayranı tarafından satın alındığı öğrenilen şortun gelirinin Rusya’daki yetimhanelere bağışlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:02
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