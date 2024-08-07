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Medya Olimpiyatlarda millilik maskesi! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor
Medya

Olimpiyatlarda millilik maskesi! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 13:05:00 -
Olimpiyatlarda millilik maskesi! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Olimpiyatlarda başarı fetişizminin millilik anlayışını nasıl erozyona uğrattığını irdeledi. Babaoğlu, Azerbaycan'ın Kübalı boksörler ve Türkiye'nin Vargas gibi yabancı sporcuları kullanmasıyla milli takımların anlamını kaybettiğini vurguladı. Bu durumun küreselleşmenin millilik kavramını nasıl değiştirdiğini gösterdiğini belirten Babaoğlu, sporun başarıya odaklanarak temel değerlerin nasıl göz ardı edildiğini masaya yatırdı. Babaoğlu, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Olimpiyatlarda başarı fetişizminin millilik anlayışını nasıl erozyona uğrattığını irdeledi. Babaoğlu, Azerbaycan'ın Kübalı boksörler ve Türkiye'nin Vargas gibi yabancı sporcuları kullanmasıyla milli takımların anlamını kaybettiğini vurguladı. Bu durumun küreselleşmenin millilik kavramını nasıl değiştirdiğini gösterdiğini belirten Babaoğlu, sporun başarıya odaklanarak temel değerlerin nasıl göz ardı edildiğini masaya yatırdı. Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyaya ve kendimize bakışımızı, zihinlerimizi, değer algımızı dönüştürüyorlar...

Hızla...

Nasıl?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birçok yolla...

Lakin en çok da eğlendirerek; oyalayarak, duygularımızı okşayarak...

***

Görmüşsünüzdür...

Bütün dünya Olimpiyattaki altın madalyalı Amerikan Masa Tenisi takımını konuşuyor.

Malum, her masa tenisi (bildiğimiz ping pong işte!) takımı Çin'e bakıyor, Çinlileri kullanarak Çin'i yenmeye çalışıyor.

Sorarsan, milli takım hepsi...

Sorarsan...

Bir Amerikan gazetesinin başlığıyla söylersek; "olimpiyatlar milli gururun sergilendiği yerlerdir..."

Ama başarıya ancak Çinlilere veya onlara yakın performans gösteren Asyalılara formalarını giydirerek ulaşabiliyorlar.

***

Peki, Azerbaycan'ın Kübalı boksörlerinin maçları kazandıktan sonra elleri havaya kaldırılırken gözlerinde ki buğulu ifadeye bakıyor musunuz?

Hele maç sonu ellerine verilen Azerbaycan bayrağını tutuşlarına...

Benzeri çok sahne yaşıyoruz.

Bizim "Filenin Sultanları"nda da durum farklı değil...

Bir maçta bazen 30 küsur sayıya ulaşabilen Vargas olmasa, dünya sıralamasındaki yerimiz ne olur acaba?

Böyle soruları sormaya cesaretimiz var mı?

***

Millilik bir logo artık...

Bir forma...

Federasyonların sporcu devşirme becerisi sportif çabanın önünde geliyor.

Her ülke madalyaları kapmaya bakıyor, neyle, nasıl, ne kadar milli biçimde, orası önemsenmiyor.

Ama kimsenin umurunda mı?

Değil!

Devletler "Bu kadarı saçma, ne yapıyoruz biz?" diyorlar mı?

Hayır!

Sonra nasıl değişiyoruz, nasıl dönüşüyoruz diye otur düşün!

Küreselleşme, "millilik" tasavvurunu nasıl erozyona uğratıyor diye sorup dur!..

Atı alan Üsküdar'ı geçiyor oysa...

Başarı fetişizmi her temel duyguyu eziyor."

 

 

 

 

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