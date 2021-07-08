Olimpiyatlar öncesi flaş karar! Tokyo'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da olimpiyatlar süresince İHAL ilan edildi.
aponya'da koronavirüs salgını nedeniyle, hükümet 22 Ağustos tarihine kadar Tokyo bölgesi için OHAL kararı alındı.
OHAL kararı
Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yeni kısıtlamaların 12 Temmuz'da başlayıp 22 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı
Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'a kadar sürecek.
Organizatörler de Olimpiyatlar'a seyircilerin katılımını tamamen yasaklamayı değerlendiriyorlar.
15'ten fazla ülkeye karantina zorunluluğu
Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın salgına karşı ülkeye girişlerde uygulayacağı yeni sınır önlemleri yönetmeliği duyuruldu.
6-10 gün karantina
Yönetmelik kapsamında gelen yolculara, sağlık otoritelerince önceden belirlenmiş noktalarda uygulanan zorunlu karantina sürelerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.
Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.