"Olimpiyat ruhu" Bosna Hersek'e EYOF ile döndü





SARAYBOSNA (AA) - KAYHAN GÜL / DEJAN MAKSİMOVİC - Yugoslavya döneminde 1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Bosna Hersek, 9-16 Şubat'ta düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019) ile olimpiyat ruhunu yeniden yaşayacak.

"İki şehir tek hayal" sloganıyla Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenecek EYOF 2019, gelecekte olimpiyatlarda mücadele etme potansiyeline sahip 14-18 yaş aralığındaki sporcuları ağırlayacak.

Hem geçmişte hem de bugün farklı spor dallarında başarılı sporcular yetiştiren Bosna Hersek, ev sahipliği yapacağı bu önemli organizasyon ile bir kez daha spor ülkesi olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Sekiz branşta düzenlenecek müsabakalara 46 ülkeden bin 500'e yakın sporcunun katılacak olması, hem şehrin tanıtımı hem de ülke ekonomisine yapacağı katkı bakımından da EYOF 2019'un ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu gösteriyor.

Bir hafta boyunca kış sporlarının Avrupa'daki merkezi olacak Bosna Hersek, bu organizasyon ile hem gelir elde edecek, hem de kış sporlarını sevenlerin ülkeyi daha yakından tanıması noktasında önemli bir destek kazanacak.





- EYOF sayesinde altyapı anlamında önemli kazanımlar elde edildi





EYOF Direktörü Senahid Godinjak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna ile Doğu Saraybosna şehirlerinin bu büyük spor organizasyonu için hazır olduğunu belirterek, 46 ülkeden bin 500'e yakın sporcunun organizasyona katılacağını söyledi.

EYOF'un Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde olimpiyat ruhunun hala canlı olduğunu göstermek için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Godinjak, "Saraybosna ile Doğu Saraybosna, EYOF sayesinde özellikle altyapı anlamında önemli kazanımlar elde etti. EYOF'tan sonra da özellikle şehirlerin ve tesislerin tanıtımı noktasında kazanç sağlanacaktır." dedi.

Bosna Hersekli ilgili kurumların, EYOF dolayısıyla Jahorina ve Bijelasnica dağlarındaki kayak merkezlerine önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Godinjak, "Bu iki dağdaki kayak merkezleri artık yepyeni ve burayı ziyaret edecek turistlere yepyeni bir atmosfer getirecek. Öte yandan, İgman dağında da üç yeni kayak pisti yapıldı. Dvorista'da bir biatlon merkezi yapıldı, ki bu projenin gururu oldu. Dvorista, bölgedeki en modern, en yeni ve en güzel biatlon merkezlerinden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Godinjak, Saraybosna'daki Skenderija Spor Merkezi'nde oluşturulan buz pistinin de EYOF'tan sonra tüm vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.





- 1850 gönüllü başvurdu





EYOF 2019'da gönüllü olarak çalışmak için 1850 başvuru aldıklarını vurgulayan Godinjak, gönüllülerin ev sahibi iki şehrin temsil edilmesi noktasında önemli rol üstleneceğini kaydetti.

Godinjak, başarılı bir EYOF organizasyonunun Bosna Hersek'e gelecekte daha önemli spor müsabakalarının da kapısını aralayacağını belirterek, "Kayak federasyonumuz üzerinden Avrupa şampiyonasına ev sahipliği için başvuru yapmıştık. Başarılı bir EYOF organizasyonundan sonra yanıt vereceklerini bildirdiler. Dolayısıyla EYOF'un gelecekte burada düzenlenecek organizasyonlara doğrudan etkisi olacak." diye konuştu.

EYOF için ne kadar yatırım yapıldığını ve bunun ne kadarının geri döneceğini hesaplamanın henüz mümkün olmadığını söyleyen Godinjak, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) ve Saraybosna Kantonu (KS) hükümetlerinin kayak merkezlerinin altyapısını için 20 milyon avro civarında yatırım yaptıklarını vurguladı.

EYOF'un doğrudan talepleri için altyapıya 2,3 milyon avro harcandığını aktaran Godinjak, organizasyon için bütçelerinin de 6 milyon avro civarında olduğunu ama EYOF için tam olarak ne kadar para harcandığını hesaplamak için organizasyonun tamamlanmasını bekleyeceklerini ifade etti.





- Bosna Hersek'ten 21 sporcu katılacak





Ev sahibi Bosna Hersek, EYOF 2019'da 21 sporcu ile temsil edilecek. Bosna Hersekli sporcular snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon ve kısa mesafe sürat pateninde yarışacak.

EYOF 2019'un resmi açılış töreni, 10 Şubat'ta başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda yapılacak.

1947'de inşa edilen ve 1984'te Kış Olimpiyatları için restore edilen stattaki resmi açılış törenine, bölge ülkelerinden ve uluslararası spor camiasından çok sayıda üst düzey isim de katılacak.

Organizasyonun resmi açılış töreninde Bosna Hersek bayrağını kayak sporcusu Esma Alic'in taşıyacağı, olimpiyat ateşini ise Bosnalı başarılı judocu Larisa Ceric'in yakacağı açıklandı.



Öte yandan, EYOF'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 338'i yerel, 74'ü uluslararası olmak üzere 412 basın mensubu akredite oldu.







- Müsabakalar 11 Şubat'ta başlıyor





Yarından itibaren şehre gelecek olan takımlar, ilk müsabakalarına 11 Şubat'ta çıkacak.

11 Şubat'ta curling, snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyinde ilk müsabakalar yapılacak. Biatlonda ilk müsabakalar 12 Şubat'ta, artistik buz pateninde ise 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.