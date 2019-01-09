"Olimpiyat madalyaları için emin adımlarla ilerliyoruz"





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2018 yılının federasyonları açısından çok başarılı geçtiğini söyledi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında elde edilen başarılar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk judosunun 2018 yılında başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Huysuz, "Özellikle büyükler ve gençler kategorisinde uzun tarihli madalya özlemlerini kürsüyle taçlandırdık. İki yıllık bir programın meyvelerini topluyoruz." dedi.

Geçen sene 200 madalya elde ettiklerinin altını çizen Huysuz, "24 yıl aradan sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın madalya kazandı. Yine 2018 yılında Bakü'de organize edilen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz madalyayla uluslararası büyük bir organizasyonda madalya suskunluğuna son verdik. Kardeş ülke Azerbaycan'da yapılan şampiyonada kadınlarda +78 kiloda Kayra Sayit 15 yıl, erkekler de ise 81 kiloda Vedat Albayrak ile 17 yıl aradan sonra kürsüde yer alarak bronz madalyalarla dönmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 8 madalya ve takımlarda üçüncülük, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 6 madalya, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya ve Akdeniz Oyunları’nda 6 madalya elde ettik." şeklinde konuştu.





- "Tokyo'da 3 madalya alabilecek düzeydeyiz"





Başkan Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar 5 judocunun kota aldığını aktardı.

Olimpiyat Oyunları'na kadar kota sayısının 9'a kadar yükselebileceğini vurgulayan Huysuz, "Tokyo'da 3 madalya alabilecek düzeydeyiz ve olimpiyatlarda bunu taçlandıracağız." ifadesini kullandı.

Sezer Huysuz, olimpiyat hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın maddi ve manevi katkılarıyla uluslararası şampiyonalarda elde edilen madalyalar doğrultusunda 'Olimpiyatlar yolunda madalyalar için emin adımlarla ilerliyoruz.' diyoruz. Bu yolda, kulüplerimiz, sporcularımız, sporcu aileleri, antrenörlerimiz ve milli takım antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. 2019 yılında madalya sayılarının daha da artmasını temenni ediyorum."