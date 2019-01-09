0553 313 94 23

"Olimpiyat madalyaları için emin adımlarla ilerliyoruz"

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: "Özellikle büyükler ve gençler kategorisinde uzun tarihli madalya özlemlerini kürsüyle taçlandırdık" - "2019 yılında madalya sayılarının daha da artmasını temenni ediyorum"

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:06
"Olimpiyat madalyaları için emin adımlarla ilerliyoruz"


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2018 yılının federasyonları açısından çok başarılı geçtiğini söyledi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında elde edilen başarılar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk judosunun 2018 yılında başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Huysuz, "Özellikle büyükler ve gençler kategorisinde uzun tarihli madalya özlemlerini kürsüyle taçlandırdık. İki yıllık bir programın meyvelerini topluyoruz." dedi.

Geçen sene 200 madalya elde ettiklerinin altını çizen Huysuz, "24 yıl aradan sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın madalya kazandı. Yine 2018 yılında Bakü'de organize edilen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz madalyayla uluslararası büyük bir organizasyonda madalya suskunluğuna son verdik. Kardeş ülke Azerbaycan'da yapılan şampiyonada kadınlarda +78 kiloda Kayra Sayit 15 yıl, erkekler de ise 81 kiloda Vedat Albayrak ile 17 yıl aradan sonra kürsüde yer alarak bronz madalyalarla dönmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 8 madalya ve takımlarda üçüncülük, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 6 madalya, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya ve Akdeniz Oyunları’nda 6 madalya elde ettik." şeklinde konuştu.


- "Tokyo'da 3 madalya alabilecek düzeydeyiz"


Başkan Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar 5 judocunun kota aldığını aktardı.

Olimpiyat Oyunları'na kadar kota sayısının 9'a kadar yükselebileceğini vurgulayan Huysuz, "Tokyo'da 3 madalya alabilecek düzeydeyiz ve olimpiyatlarda bunu taçlandıracağız." ifadesini kullandı.

Sezer Huysuz, olimpiyat hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın maddi ve manevi katkılarıyla uluslararası şampiyonalarda elde edilen madalyalar doğrultusunda 'Olimpiyatlar yolunda madalyalar için emin adımlarla ilerliyoruz.' diyoruz. Bu yolda, kulüplerimiz, sporcularımız, sporcu aileleri, antrenörlerimiz ve milli takım antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. 2019 yılında madalya sayılarının daha da artmasını temenni ediyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:06
  1. 2018 yılı değerlendirmesi
  2. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  3. judo
  4. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ABD için tercih günü: Suriye'den çekilme taktik mi stratejik mi?
    1. ANALİZ - ABD için tercih günü:..
    2. Tutuklu Suudi din adamı Karni'nin..
    3. İSG "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal..
    4. Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu:..
    5. Yerliye hem üretim hem de satış desteği
    6. ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre..
    7. Tokat'ta iki katlı ahşap ev çöktü
    8. Ateşten günlerin güçlü kadını: Halide..
    9. Motorin ve benzine zam
    10. Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat
    11. İsrailli eski bakana casusluktan 11..
    12. Bahçeli dün bahsetmişti! Teklifte..
    13. "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu..
    14. "Monitöre gidip yanlış karar vermeleri..
    15. İTO Başkanı Avdagiç’ten Erdoğan’a..
    16. "İsrail'le normalleşme Allah'a,..
    17. İBB, kimsesizlerin kimsesi oldu
    18. İstanbul havalimanlarında bilanço..
    19. Samsun'da terör örgütü El Kaide..
    20. "Drift"ten ehliyetine el konuldu..
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'