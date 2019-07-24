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Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı

Gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacak madalyalar için tanıtım töreni düzenlendi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı


ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın madalyaları için 6,2 milyon kullanılmış cep telefonunun geri dönüşümünden faydalanıldı.

Tokyo Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen törenle, tamamı elektronik cihazların geri dönüşümüyle üretilen "çevreci" madalyalar, oyunların başlamasına bir yıl kala görücüye çıktı.

Öncekilere oranla daha parlak şekliyle öne çıkan madalyaların üretim aşamasında, halkın büyük katkısı oldu. Son iki yılda düzenlenen kampanyalara yoğun ilgi gösteren Japon halkı, 6,2 milyon kullanılmış cep telefonu bağışladı. Bu cihazların içindeki parçalardan çıkarılan yaklaşık 32 kilo altın, 3,5 ton gümüş ve 2,2 ton bronz ise olimpiyat ve paralimpik oyunları için gereken 5 bin madalyada kullanıldı.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, madalyanın önündeki "Zaferin Tanrıçası" adlı sembol, çok çeşitliliğin önemini ve sporda fazla çalışmanın başarıyla onurlandırılmasını temsil ediyor.

Olimpiyat Oyunları, gelecek yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.



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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
  1. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
  2. çevreci
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  4. madalya
  5. Tokyo

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