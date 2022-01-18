Olgunlaşma enstitüleri 6 bin 830 ürün için tasarım tescili aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısında, olgunlaşma enstitülerinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Enstitülerin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesinin artırılması ile geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, tüm olgunlaşma enstitülerinin Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmesine karar verildiği, enstitülere, Ar-Ge altyapılarını güçlendirmek için 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneği gönderildiği ifade edildi.

Toplantı sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gidilerek Türk Patent ve Marka Kurumunca görevlendirilen uzmanlarca 24 olgunlaşma enstitüsünde görev yapan idareci, öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilere patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler, temel kavramlar, süreçler ve patent başvuru uygulamaları konularında eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli işlev gördüğünü belirterek, “Bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacak. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek” dedi.