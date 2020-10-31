'Ölene kadar devam edeceğim' Tarihi ahşap eserlere yeniden şekillendiriyor

Ahşaba ömrünün 30 yılını adadığını vurgulayan Akbulut, gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi. 2012 yılında emekli olduktan sonra tarihi eserlerde çalışmaya başladığını belirten Akbulut, şunları anlattı: “Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor. Bu eserlere ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Dışarıdan birileri bu işleri görüp teşekkür ettiklerinde bizlerde yorgunluk kalmıyor. Daha da heyecanlanarak işimizi yapıyoruz.” Kentin farklı noktalarındaki 200-300 yıllık tarihi yapılardaki ahşapları tekrar hayata kazandırdığını vurgulayan Akbulut, Mustafa Bey Konağı, Kubaroğlu Mescidi gibi tarihi öneme sahip 10 eserin tadilatını yaptığını ifade etti. Tarihi yapılardaki ahşapla ilgili her türlü eseri aslına uygun şekilde restore ettiğini belirten Akbulut, “Ölene kadar bu işe devam edeceğim” diye konuştu.