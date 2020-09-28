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Dünya Ölen Romanya belediye başkanı seçimleri yeniden kazandı
Dünya

Ölen Romanya belediye başkanı seçimleri yeniden kazandı

Romanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Deveselu Belediye Başkanı Ion Aliman, yapılan belediye seçimlerini yeniden kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:37:00 -
Ölen Romanya belediye başkanı seçimleri yeniden kazandı

Romanya’da yapılan belediye seçimleri öncesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Deveselu Belediye Başkanı Ion Aliman, halk tarafından yeniden belediye başkanı seçildi.

Romanya’nın Olt iline bağlı Deveseulu kasabasının Belediye Başkanı Ion Aliman, 17 Eylül’de başkent Bükreş’te Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün yapılan yerel seçimlerde oy pusulalarının önceden basılmış olması nedeni Aliman’ın da adı yer aldı.

 

Ölen belediye başkanı yeniden seçildi

Bölge halkı, Aliman’ın görevi boyunca iyi bir iş çıkardığını ve ölümünden sonra da zaferi hak ettiğini dile getirerek, gerçekleştirilen yerel seçimlerde Aliman’ı yeniden belediye başkanı seçerek onurlandırdılar.

Seçim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Aliman’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Deveselu’da oyların yüzde 64’ünü aldığı biligisi paylaşıldı.

Vatandaşlardan başkanın mezarına ziyaret

Bölge halkı seçimin ardından Başkan Aliman’ın mezarına giderek mum yaktı. Vatandaşlar, “Bu senin zaferin" ve “Bizimle gurur duyacağını biliyoruz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı. Bir vatandaş ise, “Bizim için gerçek bir belediye başkanıydı. Köyün tarafını tuttu, tüm kanunlara saygı duydu. Bir daha onun gibi bir belediye başkanı göreceğimizi sanmıyorum" dedi.

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