Ölen kişinin maaşını çekmeye devam ettiler SGK dava açtı! Yargıtay, mahkemeyi değiştirdi

Yargıtay, ölen kişinin aylığının yakınlarınca çekilmesine ilişkin iş mahkemesinin verdiği hükmü, görevli mahkemelerin genel mahkemeler olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozdu.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ölenin yakınlarınca çekilmeye devam edilen aylığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) iş mahkemesine açtığı davada, uyuşmazlığın haksız fiil ya da sebepsiz zenginleşme olduğuna ve görevli mahkemenin genel mahkemeler olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, K.K'nin vefatının ardından yakınları, aylıklarını çekmeye devam etti. Durumun tespiti üzerine SGK, haksız yere çekilen aylıkların geri ödenmesi için dava açtı. Manisa 3. İş Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi.

Kesin olan mahkeme kararına karşı Adalet Bakanlığı, görevli mahkeme yönünden kanun yararına bozma isteminde bulundu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, açılan davanın konusunun haksız fiil ya da sebepsiz zenginleşme olduğu, bu nedenle uyuşmazlık konusunun sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanmadığı ifade edildi.

Bu yönüyle dava konusu olayda görevli mahkemenin genel mahkemeler olduğuna işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Davanın iş mahkemesinde değil genel mahkemede görülmesi gerekir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma temyiz isteminin kabulü gerekmiştir."