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Siyaset Ölen insanla dalga geçecek kadar alçalmıştı... İmamoğlu, "Gezizekalı" Levent'e sahip çıktı!
Siyaset

Ölen insanla dalga geçecek kadar alçalmıştı... İmamoğlu, "Gezizekalı" Levent'e sahip çıktı!

Mütedeyyinlere hakaret ederek kinini kusan, ölen imamla dalga geçecek kadar aşağılık bir zihniyete sahip olan Gezici Levent Üzümcü, CHP'li İBB yönetimi tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:25:00 -
Ölen insanla dalga geçecek kadar alçalmıştı... İmamoğlu, "Gezizekalı" Levent'e sahip çıktı!

2013 yılında ortalığı savaş alanına çeviren Gezi olaylarına destek veren isimlerin başında yer alan Levent Üzümcü, Twitter'dan yaptığı provokatif paylaşımlarla da gündemden düşmedi. Üzümcü, 2015 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden alındı.

Daha sonra Şişli Belediyesi'nde CHP'den Meclis üyesi seçilerek maaşa bağlanan Üzümcü'ye bu kez de Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den af çıktı.

İBB, Üzümcü'ye İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlarda tekrar görev verdi.

Üzümcü göreve geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım"

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Yorumlar

mfş

Cehennem odunesi
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volkan

tam Bir .....çocuğu...
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