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Sağlık Ölen hemşire soruşturmasında hastane sahibi adli kontrolle serbest
Sağlık

Ölen hemşire soruşturmasında hastane sahibi adli kontrolle serbest

Yeniakit Publisher
2023-06-02 07:47:00 - 2023-06-03 10:10:56
Ölen hemşire soruşturmasında hastane sahibi adli kontrolle serbest

Aksaray’da doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında gözaltına alınan hastane sahibi adli kontrolle serbest kaldı.

 Aksaray’da doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında gözaltına alınan hastane sahibi adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, 24 Mayıs tarihinde sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemşire Saliha Tuncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hemşire Saliha Tuncel'in cenazesi memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.
Soruşturmanın halen devam ettiği olayla ilgili bugün emniyetin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Özel İnova Hastanesi Sahibi Op. Dr. Türkcan Coşgun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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