Ölen genç annenin mezarı açılmıştı! Otopsi tamamlandı

İzmir Adli Tıp Kurumuna bugün otopsi işlemleri için getirilen Ayfer Sırma'nın (26) cenazesi yapılan otopsinin ardından tekrar defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü. Otopsi raporunun 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

"KİMSENİN YANINA KAR KALSIN İSTEMİYORUM"

Sırma'nın eşi Ozan Sırma (28) AA muhabirine, eşinin ölümünde ihmal olduğuna inandıklarını, bunu belgelemek için otopsi yapıldığını söyledi.

"Sorumlu olanların cezasını çekmesini" istediğini dile getiren Sırma, "Eşimin otopsisi bugün bitti. Eşime yanlış müdahale edilmiş. İltihaplı bir şekilde taburcu edilmiş. 6 gün boyunca iltihap yayılmış. 6 gün boyunca da yanlış müdahale yapılmış. Çocuğum 40 günü çıkmadı yetim kaldı. Eşimin isteği doğrultusunda beyin ölümü sonrasında 2 böbreğini, karaciğerini ve kalbini bağışladım. Biz yaşatalım, can verelim diye düşünürken insanların bu kadar vurdumduymaz davranması çok kötü. Ben olayı Sağlık Bakanlığından gelen müfettişlere anlattım. Kimsenin yanına kar kalsın istemiyorum. Evim ocağım söndü. Başkaları bunları yaşamasın." dedi.

OLAY

Torbalı Devlet Hastanesi'nde sezaryenle kız çocuğu dünyaya getiren Ayfer Sırma, taburcu olduktan sonra yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye götürülmüştü.

Buradaki ilk tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sırma müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kadının yakınları, doğum sırasında genç annenin enfeksiyon kaptığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu. Sırma'nın eşinin suç duyurusunda bulunması üzerine Sırma'nın mezarı otopsi için açılmıştı.