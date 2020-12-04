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Aktüel Ölen çocukları adına para toplandığını fark eden baba suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Ölen çocukları adına para toplandığını fark eden baba suç duyurusunda bulundu

Antalya'da ikişer yıl arayla 1,5 yaşındayken hayatlarını kaybeden çocuklarının ismi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını öne süren Hikmet Bolat, şikayetçi oldu - Savcılığa suç duyurusu dilekçesi veren Bolat: - "Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılmış olan böyle bir davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:06:24 -
Ölen çocukları adına para toplandığını fark eden baba suç duyurusunda bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde biri 2014, diğeri ise 2016'da hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarının ismi kullanarak para toplandığını fark eden Hikmet Bolat, savcılığa suç duyusunda bulundu.

Bolat, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Nihal Mina'nın 6 yıl önce SMA hastalığı nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitirdiğini, oğlu Ahmet'i ise 2 yıl sonra yine aynı hastalıktan aynı yaşta kaybettiklerini söyledi.

Bu süreci zorlu geçirdiklerini anlatan Bolat, "Birkaç gün önce çocuklarımın fotoğrafları kullanılarak, sosyal medya hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden insanların duygularının kullanıldığını öğrendim." dedi.

Yardım amacıyla açıldığı söylenen banka hesap numaralarının bu sayfalardan paylaşıldığını belirten Bolat, bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığını iddia etti.

Çocukları hayattaymış gibi isimlerini kullanarak para topladıklarını düşündüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Bolat, emniyet güçlerinin de gerekli incelemeleri yaptığını ifade etti.

Açılan banka hesaplarından yardım amacıyla para toplanıp toplanmadığının veya ne kadar toplandığının incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını kaydeden Bolat, "Çok ciddi rakamlar toplanmış olma ihtimali var. Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılmış olan böyle bir davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlıyordur. Bu insanlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor. 3-5 kuruş para için insanların resmen duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse bunlara itibar etmesin." diye konuştu.

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