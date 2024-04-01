Ölen çocuklar için 13 bin Filistin bayrağı dikildi

Filistin destekçileri “30 Mart Filistin Toprak Günü”nde Gennevilliers’de bir araya geldi. Vatandaşlar çocuklarıyla beraber kentteki bir yeşil alana, İsrail’in saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşamını yitiren her bir çocuk için bir Filistin bayrağı dikti. Eyleme, Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice Leclerc’in yanı sıra Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Elsa Faucillon da katıldı. Leclerc’in X’ten yaptığı açıklamaya göre, kentteki yeşil alana eylem sırasında yerleştirilen Filistin bayrağı sayısı 13 bin oldu.